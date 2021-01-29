شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملاعب تستضيف مباريات المنتخبات الأولمبية فى طوكيو ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الأوليمبية الدولية 7 ملاعب لاستضافة مباريات المنتخبات الأولمبية لكرة القدم في طوكيو، وهي استاد طوكيو والأولمبي وسايتاما ومياجي وسابورو و إبراكي كاشيما والاستاد الدولي بيوكوهام.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.



اللجنة الاوليمبية

وتضمن البريد الالكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.

وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.