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7 ملاعب تستضيف مباريات المنتخبات الأولمبية فى طوكيو ..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الأوليمبية الدولية 7 ملاعب لاستضافة مباريات المنتخبات الأولمبية لكرة القدم في طوكيو، وهي استاد طوكيو والأولمبي وسايتاما ومياجي وسابورو و إبراكي كاشيما والاستاد الدولي بيوكوهام.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.


اللجنة الاوليمبية

وتضمن البريد الالكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.

وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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