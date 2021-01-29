شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يرحل عن تدريب طنطا وعلاء صابر مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الجهاز الفني الذى سوف يقود الفريق الكروى الأول خلفا للمدرب رضا عبد العال الذى رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال بطولة دورى الدرجة الثانية، وخسر فريق طنطا أمام النجوم بهدف سجله أيمن غباشى من ركلة جزاء في الدقيقة 2 ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من المجموعة الثانية دورى القسم الثانى ويحتل طنطا المركز الاخير فى المجموعة بعد حصد 7 نقاط فقط .

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالى :علاء صابر - مدير فنى عصام ابراهيم - مدرب عام. عادل ماضى - مدرب. إكرامى صابر - مدرب مساعد. أسامة ليلة - مدرس حراس. الجهاز الإدارى : الجهاز الإدارى : ك /جمال بشير - مدير إدارى. ك/ خالد عبد السلام -إدارى. ك/ محمد العنانى شئون لاعبين . الجهاز الطبى : الجهاز الطبى : إبراهيم مجد - رئيس الجهاز. أحمد موسى - اصابات ملاعب. أكرم مجدى - اصابات ملاعب.

وفى المجموعة الثانية لدورى الدرجة الثانية التى تضك فريق طنطا تعادل بورتو على ملعبه مع ضيفه فريق كوكاكولا، بهدف لكل منهما

تقدم بورتو بهدف سجله محمد منير كفته في الدقيقة 40 من الشوط الأول وتعادل حسام عبد الواحد لكوكاكولا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من الشوط الثانى.

وخسر النصر من الترسانة، بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تقدم الترسانة بهدف أحمد مصطفى لالا، وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد العش، الهدف الثاني، ثم سجل أحمد كالوشا هدف النصر من ركلة جزاء.

وتعادل نادي زد مع الداخلية 1-1 ، حيث شهد اللقاء تقدم زد بهدف سجله عمر حبشي وتعادل الداخلية عبر أحمد العندليب .

وفاز سرس الليان على بتروجيت بهدف سجله أحمد ابراهيم باتو في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وحسم التعادل السلبي، لقاء القناة مع السكة الحديد، كما تعادل المريخ مع فريق الزرقا بنفس النتيجة.

وفاز جمهورية شبين على فريق منتخب السويس 2-1 في لقاء مثير، حيث خرج الفريقان بالتعادل السلبي، في الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني تقدم منتخب السويس بهدف عمار نيمار وتعادل أكرم عبد ربه لشبين ثم أضاف السيد شعبان هدف الفوز للجمهورية.