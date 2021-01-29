شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون قبل مونديال الأندية: على بركة الله.. اللهم يسر ولا تعسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، عن سعادته بالمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورًا له من داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى قطر، صحبها بتعليق: "على بركة الله.. اللهم يسر ولا تعسر".



بدر بانون

وغادرت عصر اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





وكان الأهلى قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادى، ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏





وسبق وحقق الأهلى الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير فى نسخة البطولة التى تقام خلال ‏فبراير المقبل فى قطر.‏



