شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة السويد وفرنسا فى نصف نهائي مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مباريات نصف نهائي بطولة العالم لليد، بحضور السفير بيير اكسل فريلنجسدورف السفير السويدى بمصر، وفرانسوا بوجو القنصل الفرنسي بمصر، فريدريك راب رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، وعندان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، وهشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة.

وتقام مباريات نصف النهائي بين أربع فرق، حيث يواجه منتخب فرنسا منتخب السويد، كما سيلاقي منتخب الدنمارك منتخب إسبانيا فى التاسعة والنصف مساءً.

واحتلت مصر المركز السابع في بطولة العالم بعدما قدمت مباراة رائعة أمام بطل العالم الدنمارك وخسرت بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 39-38.

واستطاع منتخب فرنسا الوصول لنصف النهائي بعد تغلبه علي منتخب المجر علي بنتيجة 35-32.

أما منتخب السويد فتغلب على منتخب قطر بنتيجة 35-23.

كما استطاع منتخب أسبانيا التغلب علي منتخب النرويج بنتيجة 31-26.

الجدير بالذكر أنه تستضيف مصر بطولة العالم لليد خلال الفترة من 13 إلي 31 يناير 2021، بمشاركة 32 منتخب.