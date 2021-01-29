شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقسو على الإنتاج الحربى بثلاثية ويدخل المربع الذهبي فى ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري البورسعيدى فوزا عريضا على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الي جمع الفريقين، اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق رأسية أوستن أموتو مهاجم المصري بشكل رائع في الدقيقة 33 من زمن المباراة بعد استلامه لعرضية من أحمد شديد قناوي أطلقها قذيفة برأسه على يمين حارس الإنتاج الحربي.

وفي نهاية الشوط الأول تعاطف القائم مع حارس الإنتاج الحربي وحرم السيد فريد لاعب المصري من تسجيل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط.

ونجح أحمد شوشة في تسجيل الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 68 بعد متابعة للكرة وسط غياب التركيز من مدافعي الإنتاج.

ولجأ الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الفار ليحتسب ضربة جزاء لأوستن أموتو من دفعة بازوكا وذلك في الدقيقة 74، ليتصدى لها أحمد رفعت ويترجمها لهدف ثالث للمصري.

وفي الدقيقة 81 تلقى بازوكا مدافع الإنتاج للبطاقة الصفراء الثانية ليطرد من المباراة ويكمل فريقه اللقاء منقوصا من لاعب.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: عمرو موسي وأحمد شوشة وأحمد شديد قناوي وكريم العراقي، وخط الوسط: فريد شوقي وسعيدو سينبوري ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت، خط الهجوم: أوستين أموتو.

وجاء تشكيل الانتاج الحربي امام المصري البورسعيدى فى الدوري المصري كالتالي، فى حراسة المرمى: أحمد يحيى، وفى خط الدفاع كل من: محمد طارق أبو العز، محمد بازوكا، معاذ الحناوي والسيد الشبراوي، وفى خط الوسط كل من: غنام محمد، مصطفى الجمل، عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفي، وثنائي في خط الهجوم: أمادو نياس وباسم مرسي.

وضمت قائمة البدلاء كل من: أحمد دعدور وحجاج عويس ومحمد الصالح ومصطفي سلطان وايزي ايمكا ومحمد جريندو وحسن على وكازادي كاسونجو وأحمد جمعة.