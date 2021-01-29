شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود رزق، مدافع الاتحاد السكندرى، تعافيه من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى جاءت سلبية، وكتبت عبر ستورى إنستجرام: "سلبى.. الحمد لله".

من ناحية أخرى، أعلن محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، غلق ملف الميركاتو الشتوى تماماً، وعدم السماح برحيل أى لاعب من الفريق، والاكتفاء بالقائمة الجالية وعدم ضم صفقات جديدة، وقال مصيلحى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الفريق يمر بظروف صعبة بسبب إصابات كورونا، لكن لدينا جهاز طبى محترم، الإصابات بدأت بعد مباراة الجونة، كانت البداية 6 لاعبين ثم 12 لاعبا، الاتحاد خاض 6 مباريات فقط حتى الآن، وأتمنى للجهاز الفنى أن يرضى طموح الجماهير فى المرحلة القادمة.

وأضاف مصيلحى، لم تحدث أى مفاوضات من إدارة الزمالك حول محمود رزق مدافع الفريق، والجهاز الفنى متمسك باللاعب، وكل ما يقال على السوشيال ميديا لا يمت للحقيقة بصلة، ويتبقى 48 ساعة ويتم غلق باب القيد وأتمنى أن جميع اللاعبين يركزون مع الفريق.

وتابع مصيلحى، عقد اجتماع منذ يومين لإبراهيم حسن مع اللاعبين تلقينا عرضا للصباحى من أسوان والجونة، وعدد آخر من اللاعبين، لكن أغلقنا ملف العروض جميعاً وأتمنى من جماهير الاتحاد أن تصبر على اللاعبين والجهاز الفنى.

واستكمل مصيلحى: لدينا نوع من الاستقرار ولن ننجرف لتأثير السوشيال ميديا ولن نغير الأجهزة الفنية حسب الأهواء، وننتظر ما سيقدمه حسام حسن فى نهاية الموسم، وهناك جماهير تحب أن ترى الاتحاد يخسر ليغير المدرب فقط.

وأردف مصيلحى: لا أعتقد أننا بحاجة لضم صفقات أخرى خلال موسم الانتقالات الجاري، قمنا بضم لاعبين مميزين فى بداية الموسم، ولا نحتاج صفقات جديدة.