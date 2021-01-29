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أيمن أشرف قبل مونديال الأندية: بالإيمان والتوكل على الله سنحقق المستحيل

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، عن ثقته فى لاعبى الفريق بتحقيق نتائج جيدة فى مونديال الأندية، التى يستهلها الأهلى بمواجهة صاحب الأرض الدحيل القطرى، مساء الرابع من نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه بالتوكل على الله سنحقق المستحيل.

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ونشر أشرف، عبر حسابه على تويتر، صورة من داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى قطر، صحبها بتعليق: "بالإيمان والتوكل على الله سنحقق المستحيل".

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الاهلي والدحيل

 

وغادرت عصر اليوم الجمعة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل،ويبدأها الأهلى بمواجهة الدحيل القطرى في الرابع من فبراير. 

 

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وكان الأهلى قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادى، ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

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وسبق وحقق الأهلى الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير فى نسخة البطولة التى تقام خلال ‏فبراير المقبل فى قطر.‏

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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