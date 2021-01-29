شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فاروق وغياب فتحى عن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التى تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفاً على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في السابعة والنصف مساء السبت في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - محمود عبد القادر عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي

وشهدت القائمة عودة محمد فاروق بعد شفائه من الإصابة، كما غاب أحمد فتحى لتعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية فى مواجهة الأهلى الأخيرة، كما استمر استبعاد عبد الله بكرى والمهدى سليمان، وأدى فريق الكرة مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمدينة الإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد المباراة الهامة.