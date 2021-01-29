شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 24 مليون جنيه تكلفة مسحات كورونا للاعبين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن خزينة الجبلاية تحملت 24 مليون جنيه حتى الأن نظير إجراء مسحات للاعبين للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات سواء للاعبى الدورى الممتاز أو الدرجات الأخرى، بخلاف لاعبى المنتخبات الوطنية.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم صرفوا مؤخرًا مبلغ 20 مليون جنيه لشركة ستادات نظير المسحات، بخلاف 4 ملايين جنيه للجهة التي كانت متعاقدة مع اتحاد الكرة لعمل مسحات الموسم المنصرم.