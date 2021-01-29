شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يثير أزمة ويرفض السفر مع الأهلى إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار رامي ربيعة لاعب الأهلي أزمة كبيرة قبل سفر فريق الكرة إلى قطر للمشاركة فى مونديال الأندية عندما رفض مرفقة البعثة الحمراء إلى قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وتمسك بالبقاء ومتابعة الفريق الأحمر من القاهرة، لاسيما بعدما علم باستبعاده من القائمة الأساسية عن طريق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ورغم محاولات البعض من اللاعبين والجهاز الإداري لإقناع ربيعة بالسفر رفقة بعثة الأهلي، إلا أن اللاعب تمسك بموقفه الرافض، لاسيما بعد علمه بخروجه من الحسابات الفنية لموسيماني، وصعوبة التواجد في القائمة النهائية التي ستخوض منافسات المونديال، واختار عدم مرافقة البعثة إلى قطر.

وجاء رفض ربيعة بمرافقة بعثة الأهلي إلى قطر لتحفظه على فكرة أن يكون ضيف شرف مع البعثة الحمراء، يكتفي بمشاهدة مباريات الأهلي من الفندق أو المدرجات على أقصى تقدير، وكان يطمح في أن يكون له دور للمشاركة رفقة الفريق الأحمر، لاسيما بعدما تأكد بعدم قناعة موسيماني بقدراته الفنية.

ويرتكب رامي ربيعة أخطاء جعلته خارج حسابات موسيمانى ولم يحصل على فرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي منذ قدوم موسيماني ولم يشارك سوى لدقائق معدودة، لتواجد عدد من المدافعين مثل بدر بانون وأيمن أشرف وياسر ابراهيم وسعد سمير، يعتمد عليهم موسيماني ويفضلهم عن ربيعة.