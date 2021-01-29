مدرب الدحيل: مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق الدحيل القطري على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال قطر للأندية 2021.
ويلتقي الأهلي أمام الدحيل يوم 4 فبراير، وفي حالة فوزه سيلتقي أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.
وقال لموشي في تصريحات نشرها حساب قنوات الكأس عبر تويتر: " مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة".
ووصلت بعثة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، إلى الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية حمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.