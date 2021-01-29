مدرب الدحيل: مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق الدحيل القطري على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال قطر للأندية 2021.

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل يوم 4 فبراير، وفي حالة فوزه سيلتقي أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال لموشي في تصريحات نشرها حساب قنوات الكأس عبر تويتر: " مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة".

ووصلت بعثة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، إلى الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية حمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏