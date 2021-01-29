الأهلي يصل قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في نوفمبر الماضي.

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عام 2006، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في قطر.

وحرص وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي قبل السفر مباشرة، لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.