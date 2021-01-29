كريم حافظ يكشف سبب غيابه عن المشاركة مع مالاطيا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

كشف كريم حافظ الظهير الأيسر في فريق مالاطيا سبور التركي، أن شعوره بالإجهاد كان سببًا في غيابه عن مباراة اليوم أمام فاتح قرا جمرك.

وأضاف حافظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء الجمعة، أنه شعر بالإجهاد في العضلة الخلفية قبل مباراة اليوم والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأشار المحترف المصري في صفوف مالاطيا سبور، إلى أنه سيكون متواجدًا في المباراة المقبلة والتي ستكون ضد جوزتبه والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

ويمتلك كريم حافظ عقدًا مع مالاطيا سبور حتى عام 2023، حيث استطاع لاعب وادي دجلة الأسبق المشاركة في 16 مباراة بالدوري التركي ليصنع أربعة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن فريق مالاطيا سبور يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد مرور 20 جولة من منافسات الدوري التركي.