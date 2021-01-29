ربيعة: لست مجنوناً لأرفض المشاركة في المونديال.. وفوجئت باستبعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي ما يتردد حول رفضه السفر مع بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي تصريحات للصحفيين قال ربيعة :"لست مجنوناً لأرفض السفر إلى المونديال، لقد فوجئت بخلو القائمة من اسمى دون أن يخبرني موسيماني بالسبب".

ووصلت بعثة النادي الأهلي قطر استعداداً لمواجهة فريق الدحيل يوم 4 فبراير المقبل في مباراة يواجه الفائز بها فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي.

وأضاف مدافع الأهلي :"أحترم وجهة نظر المدير الفني سواء شاركت أو كنت بديلاً، لكن خروجي من القائمة بالكامل أمر لم أكن أعرفه، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة لم أجد لها إجابات".

وتابع ربيعة "لست لاعباً صغيراً، لقد شاركت مرتين في كأس العالم مع الأهلي، وشاركت في أغلب مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حققها الأهلي الموسم الماضي باستثناء مواجهتي الوداد في نصف النهائي".

وأتم رامي ربيعة :"لن أثير أي أزمات، فأنا أحد أبناء الأهلي والرابع في ترتيب قائد الفريق، وأتمنى كل التوفيق والنجاح للفريق كأس العالم، من أجل تحقيق طموحات الجماهير والوصل إلى أبعد نقطة في البطولة".