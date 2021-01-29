أيمن حفني يكشف لمصراوي كواليس العودة للزمالك.. ودور شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعرب أيمن حفني، لاعب الزمالك، عن سعادته بالعودة مرة آخرى إلى بيته، موجهًا الشكر للمسؤولين داخل نادي الزمالك على تلبية طلبه.

وقبل ساعات، وقَّع أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، لينضم إلى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حفني في تصريحات خاصة لمصراوي: " لم أتمالك دموعي عندما رأيت رد فعل جماهير نادي الزمالك خلال الساعات الماضية".

وأضاف:" سعيد بكل حرف أو كلمة كتبتها الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي"حب الجمهور هو اللي باقي"

وأكمل:" عقدي مع نادي الزمالك لمدة 6 أشهر وأنا تحت امر النادي في أي شيء".

وبسؤاله عن قدرة الفريق الحالي على تكرار ثنائية الدوري والكأس التي حققها جيل 2015 قال : "نعم قادرين بالزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني جيد بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو".

وتابع:" جايمي باتشيكو واحد من أفضل المدربين الذين لعبت معهم، وسعيد للغاية بعودتي مرة آخرى للزمالك خلال قيادته للفريق".

وأتم:" محمود عبدالرازق شيكابالا دائم التواصل معي منذ رحيلي عن الزمالك، وهو أول من أيد فكرتي بالعودة مرة آخرى للفريق لختام مسيرتي بالملاعب بقميص الزمالك".