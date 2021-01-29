بث مباشر | شاهد اهداف مباراة الجزيرة والنصر في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو اهداف مباراة “الجزيرة والنصر” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 29-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري الاماراتي.

ينقل بث مباشر مباراة “الجزيرة والنصر” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

أخفق الجزيرة في تحقيق الانتصار للجولة الثانية على التوالي بخسارته المفاجئة أمام “خورفكان” بعد تعادله مع “العين”، ليبتعد عن الصدارة التي يتواجد فيها الشارقة بخمس نقاط.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعها من 13 مباراة، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل في 3، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 28 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، وتلقت شباكه 14 هدف..

على الجانب الآخر، يتشابه موقف النصر مع الجزيرة قبل لقاء اليوم، حيث تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام “شباب الأهلي“، وتعادل قبل ذلك مع الوحدة.

ويتواجد النصر في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 24 نقطة، جمعها من 13 مباراة، فاز في 7، وتعادل في 3، وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 24 هدف، واستقبلت شباكه 13 هدف.

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