الامارات | السوري عمر خربين يتألق في الظهور الأول مع الوحدة.. ويسجل على طريقة بانينكا

شكرا لقرائتكم خبر عن السوري عمر خربين يتألق في الظهور الأول مع الوحدة.. ويسجل على طريقة بانينكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع لاعب الوحدة الجديد السوري عمر خربين، رسمياً في أول ظهور له مع فريقه في مباراة حتا بانطلاق الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي، عندما أحرز هدفين في مرمى الفريق الحتاوي بالمباراة التي انتهت بنتيجة 4-1، وإحدى الهدفين كان من ركلة جزاء سددها اللاعب ببراعة على طريقة بانينكا، ليحصد الوحدة ثلاث نقاط ثمينة يصل بها إلى النقطة 22 في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد حتا عند رصيده السابق نقطتين في ذيل الترتيب.



نجح فريق الوحدة في إحراز هدف مبكر بالمباراة عن طريق اللاعب الكوري ميوننغ لي، الذي نجح في متابعة كرة داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى معلنا عن هدف التقدم لأصحاب السعادة في الدقيقة 12 من المباراة، لينجح الوحدة في إخماد نشاط فريق حتا الذي بدأ الشوط الأول بهجوم ومحاولة إحراز الهدف الأول وكاد أن ينجح في ذلك عن طريق أحمد مال الله، لكنه سدد في الشباك الخارجية للمرمى.



وبعد 12 دقيقة من الهدف الأول وقع اللاعب السوري عمر خربين، رسمياً أوراق اعتماده مع الوحدة بإحراز هدفه الأول مع الفريق وهدف الوحدة الثاني في الدقيقة 24 مستغلاً عرضية اللاعب إسماعيل مطر، على القائم الثاني لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الوحدة، ولكن فريق حتا عاد بسرعة بهدف تقليل الفارق في الدقيقة 31 من ركلة ركنية ارتقى لها لاعب حتا حبيب يوسف، لتصبح النتيجة 2-1.



وقبل ختام الشوط الأول أحرز الوحدة هدفه الثالث من متابعة لتمريرة اللاعب السوري عمر خربين، سددها من لمسة واحدة في المرمى معلناً عن الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لصالح الوحدة.



وفي الشوط الثاني حاول فريق حتا الوصول إلى مرمى الوحدة وكاد أن يسجل هدف عالمي عن طريق أحمد مال الله، عندما راوغ مدافعي الوحدى ببراعة ولكنه سدد في جسد الحارس محمد الشامسي، ليرد الوحدة بالحصول على ركلة جزاء تصدى لها السوري عمر خربين، ولعبها ببراعة على طريقة بانينكا، في المرمى ليعلن عن الهدف الرابع لفريق الوحدة في الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 4-1.



ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد مع استمرار المحاولات للفريقين ولكن دون الوصول إلى المرمى لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 4-1.

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