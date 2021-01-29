الامارات | بتر ساق لاعب كرة قدم بسبب صعقة كهربائية.. و"رسالة مؤثرة"!

شكرا لقرائتكم خبر عن بتر ساق لاعب كرة قدم بسبب صعقة كهربائية.. و"رسالة مؤثرة"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مهاجم فريق سيرفوس أحد أندية الدرجة الثالثة في المكسيك إلى صعقة كهربائية خلال وجوده في منزله أدت إلى إصابته بحروق بالغة لم يكن أمام الأطباء معها سوى اختيار قرار بتر ساقه.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية على حسابها في "تويتر" إن "كويفاس البالغ من العمر 23 عاما، عانى حروقاً من الدرجة الثالثة "بسبب تفريغ كهربائي عالي الجهد"، ونشرت الصحيفة صورة للاعب وهو في المستشفى بعد أن خسر ساقه، ونقلت تصريحات عنه قال فيها: "تعرضت لصدمة كهربائية دخلت رأسي وخرجت من قدمي اليسرى".

وأضاف اللاعب: "اتخذت القرار لأنني أبلغ السن القانوني، وبترت ساقي اليسرى، وفي تلك اللحظة تلقيت درسا رائعا في الحياة، على الرغم من أنك تحب شيئا ما كثيرا، أو تمارس رياضة، أو أي شيء تفعله، فلا يجب عليك أبدا أن تضعها فوق حياتك".

وأوضح "ثق بالله، لأنه حكيم، ولا تسمح لنفسك بالهزيمة بسهولة، ولا تقع في الاكتئاب، واعلم أن عليك دائما أن ترى الجانب الإيجابي للأشياء، تحدث الأحداث لسبب ما، كل شيء له هدف، وأعلم أن الله قد أعد شيئا أفضل لحياتك".

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