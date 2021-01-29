الامارات | بايرن ميونيخ يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بايرين ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا الجمعة عن إصابة لاعبيه ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيس بفيروس كورونا.

وقال المدرب هانزي فليك على هامش اللقاء مع ضيفه هوفنهايم السبت في منافسات الدوري "ليون وخافي في الحجر الصحي وسيكونان خارج الخدمة في الوقت الراهن. من المؤسف انه (الفيروس) اصاب كليهما.. تم تنسيق كل شيء مع السلطات الصحية".

وتعتبر مواجهة السبت ثأرية للعملاق البافاري الذي مني بهزيمة واحدة في 2020 كانت امام هوفنهايم في المرحلة الثانية من الموسم الحالي بنتيجة 4-1 في سبتمبر الفائت.

ويعتبر غوريتسكا (25 عاماً) أحد أهم عناصر بايرن ميونيخ بعدما بدأ أساسياً في 12 مباراة من أصل 18 في البوندسليغا هذا الموسم مقابل ثلاث لمارتينيس (32 عاماً) الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

كما كشف فليك أن الحارس الثاني ألكسندر نويبل لن يكون متوفراً "لثلاثة إلى اربعة اسابيع" بعد تعرضه لاصابة في الكاحل خلال التمارين.

ويتصدر بطل المانيا في المواسم الثمانية الاخيرة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الثاني.

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