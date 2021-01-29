شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسماعيلي الفنية تحفز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أعضاء اللجنة الفنية، للنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الكروي الأول، قبل مواجهة بيراميدز، المقررة «السبت»، والمؤجلة من الجولة الثامنة للدوري.

وتضم اللجنة، كل من على أبوجريشة وعماد سليمان ومدحت الوردانى.

وطالب أعضاء اللجنة، اللاعبين بالتركيز وعدم الإنشغال بأي أمر سوى العمل على تحسين النتائج، لافتين إلى ثقتهم اللامحدودة في قدراتهم على تخطى مرحلة تراجع النتائج.