شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يدخل حسابات باتشيكو لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي طلائع الجيش، حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب باتشيكو، في تدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل مصطفى محمد، للاحتراف في نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

ويفاضل باتشيكو، بين ثلاثة مهاجمين، وهم عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، وحسام حسن، قائد سموحة، وباسم مرسي، نجم هجوم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي.