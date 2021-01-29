شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة للاعبي منتخب مصر بعد وداع مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، تنظيم مائدة غداء للاعبين غدا السبت، بعد الخروج المشرف من بطولة العالم أمام الدنمارك في ربع النهائى برميات الترجيح 4-3.

ويتحدث مسئولو اليد مع اللاعبين للشد من أزرهم وإخراجهم من الحالة النفسية التي يعيشون فيها بعد اقتراب حلم المربع الذهبى للمونديال، خاصة أنهم كانوا أفضل من المنتخب الدنماركي، ولكن سوء الحظ صادفهم في رميات الترجيح.

كما يخطط اتحاد اليد، إقامة حفل تكريم للمنتخب الأول بعد الأداء المشرف ببطولة العالم مصر 2021 واحتلال المركز السابع بالخروج أمام الدنمارك برميات الترجيح في ربع النهائى.