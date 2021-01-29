شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتقدم بهدف على الإنتاج الحربي فى الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، في إنهاء الشوط الأول، بالتقدم على الإنتاج الحربي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وسجل هدف المصري اللاعب النيجيري أوستن أوموتو في الدقيقة 33 برأسية قوية سكنت شباك فريق الإنتاج الحربي.

وشهد الشوط الأول استحواذ وسيطرة كاملة من جانب فريق المصري البورسعيدي، حيث أضاع اللاعبون العديد من الفرص، فيما لم يظهر فريق الإنتاج الحربي أي خطورة.