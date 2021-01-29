شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جالاتا سراي فى الدوري التركي قبل انضمام مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بشكل رسمي إلى صفوف جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم مصطفى محمد للنادي التركي، مقابل 2 مليون دولار، مع وضع بند أحقية الشراء النهائي مقابل 4 مليون دولار ولكن للزمالك الحق ببيع اللاعب لأى نادي يقدم عرض أعلى.

ويحتل جالاتا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة وخسر 5 وتعادل في 3 لقاءات.

ويتصدر بشكتاش جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 44 نقطة، ويليه فناربخشة برصيد 42 نقطة.