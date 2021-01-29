شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الإيطالية تقرر إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت المحكمة الرياضية الإيطالية، اليوم الجمعة، إيقاف البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، لمباراة واحدة فقط في كأس إيطاليا.

وجاءت هذه العقوبة بعد أحداث ديربي ميلانو الأخير، الذي حسمه إنتر 2-1 في الوقت القاتل.

تشاجر الثنائي وكلفهم ذلك التعرض للإنذار، ليطُرد إبراهيموفيتش للإنذار الثاني، بينما لوكاكو كان يحمل بطاقة صفراء من قبل اللقاء.

ليفتقد بذلك إنتر إلى خدمات لوكاكو في ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس، فيما يغيب إبرا عن أول مباراة لميلان في الكأس الموسم المقبل.