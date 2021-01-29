شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار مصطفى محمد فى الدوري قبل الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بشكل رسمي إلى صفوف جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم مصطفى محمد للنادي التركي، مقابل 2 مليون دولار، مع وضع بند أحقية الشراء النهائي مقابل 4 مليون دولار ولكن للزمالك الحق ببيع اللاعب لأى نادي يقدم عرض أعلى.

ولعب مصطفى محمد في صفوف الزمالك، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف طنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود مرة أخرى إلى القلعة البيضاء في الموسم الماضي، ويخرج للإحتراف الأوروبي.

ويستعرض «المصري اليوم» أرقام «الأناكوندوا» كما يلقبه جماهير الزمالك، مع الأندية التي لعب لها:

122 مباراة

ساهم في 51 هدفًا

سجل 41 هدفًا

صنع 10 أهداف