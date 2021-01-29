شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن حفني في فترة لعبه الأولى مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اللاعب أيمن حفني، عقدا لمدة 6 أشهر، مع نادي الزمالك بعد موافقة المدير الفني للفريق، جايمي باتشيكو.

وجاءت هذه الصفقة بعد بيان أيمن حفني، الذي نشره عبر صفحة الرسمية «فيسبوك»، يرغب فيه العودة النادي مرة أخرى والاعتزال بقميص الفريق حيث تم التواصل معه من قبل عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك.

وتم عقد جلسة في اليوم التالي من نشره للبيان، في حضور اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، والتي كانت مرحبة بعودة اللاعب.

ويستعرض «المصري اليوم» أرقام واحصائيات أيمن حفني في فترة لعبه الأولى مع الزمالك:

لعب 135 مباراة

ساهم في 46 هدفًا

سجل 15 هدفًا

صنع 31