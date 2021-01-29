شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين ثلاثة لاعبين لخلافة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، من جهودها لحسم ملف التعاقد مع مهاجم سوبر، لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم الفريق، بعد رحيل مصطفى محمد، للاحتراف في جالاتا سراى التركى.

وحدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق عددا من الأسماء التي يرغب في ضم أي منها للفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن تحسم اللجنة قرارها خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن ملف المهاجم الأجنبى.

وأعلنت اللجنة اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، في بيان رسمى، موافقتها على إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لفريق جالاتا سراى التركى لمدة سنة ونصف تبدأ من 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022، وفقاً لرغبة اللاعب في الاحتراف وحرصا من إدارة النادى على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبى.

من جانبه تمنى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك التوفيق لمصطفى محمد مهاجم الفريق، مشددا على أن الزمالك لا يقف على أحد، حيث لعب يوسف أوباما مهاجما وأحرز هدفين، موضحا أنه يثق في جميع اللاعبين رغم أنه شخصيا سيفتقد مصطفى محمد بالفعل، ولكنه يتمنى له التوفيق، كاشفا عن أن هناك تخطيطا للتعاقد مع لاعب جديد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وتابع باتشيكو: «أثق في أسامة فيصل جدا ولكن التدريبات التي خاضها ليست بالشكل الكافى من أجل المشاركة في المباريات لأنه لاعب مميز».

واختتم باتشيكو تصريحاته، بأنه لا يريد التعاقد مع لاعبين بملايين ولا ينسجمون مع الفريق.