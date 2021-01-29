شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ليفربول على توتنهام يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على الفوز الذي حققه فريق ليفربول على نظيره توتنهام، بنتيجة 3/1، على ملعب «وايت هارت»، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن محمد صلاح واصل تألقه مع فريقه بعد فترة غاب عنه التركيز واللمسات الدقيقة، فضلا عن أن يورجن كلوب استطاع التفوق على جوزيه مورينيو، طوال شوطى اللقاء.

وكتبت صحيفة «ذا صن» في عنوانها: «دافعوا! آمال ليفربول بالمنافسة على اللقب تعود بعد فترة الجفاف»، وتطرقت الصحيفة للحديث عن إصابة هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، في الكاحلين، خلال مواجهة ليفربول الخميس، بعنوان: «آلام جوزيه بعد إصابة كين».

كما تحدثت الصحيفة عن تهنئة فرانك لامبارد ليورجن كلوب، مدرب ليفربول، بعد فوز الريدز على توتنهام بعنوان: «حركة رائعة من المُقال فرانك لامبارد بتمنى التوفيق لكلوب«.

اهتمت صحيفة «ذا جارديان» الإنجليزية، في غلافها، بفوز ليفربول على توتنهام وإصابة هارى كين بعنوان «ليفربول يجد طريقه وكين يُصاب، الأبطال ينهون فترة الجفاف التهديفى بطريقة رائعة ولاعب توتنهام يُصاب بشكل مخيف».

محمد صلاح - صورة أرشيفية

وأبرزت صحيفة «ميرور» الإنجليزية فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير بعنوان: «ليفربول يفعلها بثلاثية، الريدز أخيرًا يعود لأداء الأبطال الحقيقيين».

واهتمت صحيفة «ستار سبورت» الإنجليزية بفوز ليفربول على توتنهام وعودته للمنافسة على لقب الدورى الإنجليزى بعنوان: «رائع للغاية، ترنت وأصدقاؤه يدافعون عن لقبهم من جديد».

في نفس السياق، تحدث كلوب بعد نهاية المباراة قائلا: «قدمنا مباراة رائعة أمام خصم قوى وعنيد، نجحنا في تسجيل الأهداف في اللحظات المناسبة خلال اللقاء، وأظهرنا الشخصية الحقيقية لنا بعيدًا عن مستوانا في المباريات الأخيرة».

وأضاف مدرب الريدز قائلا: «الأداء كان جيدًا جدًا هذه الليلة، وشاهدت أشياء أود دائمًا رؤيتها على أرضية الملعب، نجحنا في تنفيذ الضغط العالى وقدمنا أداء دفاعيًا بامتياز».

وتابع قائلا: «ليلة رائعة ما عدا أن جويل ماتيب مصاب على مستوى الكاحل وهى مشكلة كبيرة لنا، وعلينا إيجاد لاعب مناسب بسوق الانتقالات، لدينا بعض الخيارات وليس الكثير منها».

فيما قال مورينيو، في تصريحات عقب نهاية اللقاء عن إصابة هارى كين: «من المرجح أن يغيب هارى كين لبضعة أسابيع، لقد تعرض لإصابة في كِلا كاحليه، الأول كان تدخلًا سيئًا من تياجو، والثانى لا أعرف بالضبط ولكن لقد تعرض لإصابة بكلا كاحليه والإصابة الثانية أسوأ من الأولى، سيغيب لبضعة أسابيع، لا أعرف».