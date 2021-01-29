شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه بيراميدز والمقاولون يلتقي إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غد السبت، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل بيراميدز المركز الرابع بترتيب الدورى برصيد 14 نقطة، فيما يدخل الدراويش اللقاء، بعد تعثر في آخر ثلاث مباريات، بهزيمتين من مصر المقاصة والمقاولون العرب، وتعادل مع غزل المحلة، حيث يحتل الدراويش المركز الرابع عشر بترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن البنك الأهلي، صاحب المركز العاشر.

ويتطلع أبناء القلعة الصفراء إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعية الفريق بجدول الدورى الممتاز، لاسيما بعد القرارات الأخيرة من جانب مجلس الإدارة بتشكيل لجنة فنية لدعم الفريق في الميركاتو الشتوى.

وفى مباراة أخرى، يواجه فريق المقاولون العرب نظيره إنبي على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.