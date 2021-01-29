شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفريق المنسحب أمام أهلى 2005 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على فريق «كهرباء جنوب» اعتباريًا بنتيجة ٣ ـ صفر؛ بسبب عدم حضوره إلى المباراة التي كان من المقرر أن تقام اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.



وقرر حكام المباراة اعتبار الأهلي فائزًا بنتيجة ٣ – صفر؛ بسبب عدم حضور الفريق المنافس للملعب، ليقوم شريف عبدالفضيل المدير الفني للفريق بإجراء تقسيمة بين لاعبي الأهلي، ركز خلالها على تنفيذ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية والفنية.



الفوز الاعتباري رفع رصيد أهلي ٢٠٠٥ إلى ٢٧ نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة المجموعة الأولى، بعدما فاز في ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، على كل من مركز شباب الساحل ٨- صفر، واعتبارياً على الكيماويات ٣- صفر، وعلى مستقبل وطن ٢- صفر، وعلى الغابة ١٢- صفر، وعلى الزهور ٥- صفر، وعلى الطيران ٧- صفر، وعلى عرب غنيم ٨- صفر، وعلى عنيبة ٦- صفر، واعتباريًا على كهرباء جنوب ٣- صفر، مسجلاً ٥٤ هدفاً، وبدون أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني للفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وزكريا حسين مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر المدلك.