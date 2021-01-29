شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم أيمن حفني لمدة 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافق البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ضم أيمن حفني، لاعب الفريق السابق لصفوف القلعة البيضاء لمدة 6 شهور بناء على طلب اللاعب بالعودة لفريقه.

وأعلنت إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع حفني 6 شهور، على أن يتم تقييمه بعد انتهاء تعاقده للمدير الفني.

ومن المقرر أن ينتظم حفني، في التدريبات خلال الفترة المقبلة، على أن تتوقف مشاركته مع الفريق من عدمها على رؤية المدير الفني وحاجة الفريق لجهوده في أي مباراة رسمية.