شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ«روقا» في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمد أشرف «روقا» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات اليوم، عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وأدى روقا برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصا على هامش المران اليوم وضعه له الجهاز الفني.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب، وأجرى بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب وجمانيزيوم النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة، الثلاثاء المقبل، على استاد المحلة بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.