«كورونا» يضرب بايرن ميونخ قبل انطلاق كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، عن إصابة ثنائي الفريق ليون جوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي البافاري في بيان رسمي أن صحة الثنائي المصاب بالفيروس جيدة ويخضعان للحجر الصحي في منزليهما.

وأكد البايرن أن اللاعبان سيغيبان عن مرافقة زملائهما عند مواجهة الضيف هوفنهايم ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندزليجا" يوم غد السبت.

ونقلت وسائل إعلامية عن هانز فليك، المدير الفنى للفريق الألماني، قوله إن النادى تواصل مع السلطات الصحية المحلية بشان الإصابات، وأن اللاعبين باتا مهددين بالغياب عن رحلة بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويعتبر خافي مارتينيز وليون جوريتسكا ثالث ورابع لاعبي بايرن ميونخ هذا الموسم تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ سبقهما سيرجي جنابري، ونيكلاس شوله.

ويعتمد "فليك" على خافي مارتينيز وليون جوريتسا بشكل أساسي هذا الموسم، ولم يبعدهما عن تشكيلة الفريق منذ بداية الموسم إلا الإصابات، ما قد يسبب أزمة للفريق في وسط الملعب، خصوصا في ظل إصابة كورنتين توليسو.

ويبدأ بايرن ميونخ مبارياته في كأس العالم للأندية 2020 من الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في الدور الثاني من البطولة.