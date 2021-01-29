«بشرط عدم المطالبة بالمشاركة».. أيمن حفني ينضم لـ الزمالك لمدة 6 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر -

وقَّع أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، لينضم إلى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان أيمن حفني قد أبدى استعداده للعب في صفوف الزمالك مجانًا من أجل الاعتزال داخل القلعة البيضاء.

وبحسب ما ذكر موقع "يلا كورة"، فإن أيمن حفني وقَّع على عقد انضمامه للزمالك لمدة 6 أشهر، بعد موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو على طلبه.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مسئولو الزمالك اشترطوا على أيمن حفنى عدم المطالبة بالمشاركة مع فريق الزمالك طوال فترة قيده، على أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء تلك الفترة.

وبعد توقيعه للزمالك، كتب أيمن حفني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لكل من ساعدني على تحقيق أمنيتي".

وأضاف حفني: "أشكر قائد الفريق شيكابالا، كابتن عبد الحليم علي، كابتن أشرف قاسم، إدارة النادى الموقرة، وقبل كل هذا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة".

وأتم قائلاً: "الآن أصبحت في بيتي وسط عائلتي الكبيرة، رسميًا أصبحت لاعبًا بنادي الزمالك".

وكان باتشيكو، قد قاد أيمن حفني من قبل خلال الولاية الأولى والتي شهدت تتويج الزمالك بلقب الدوري وتحديدًا موسم 2014/2015.

وكان صاحب الـ35 عامًا تُوج بلقب الدوري مع الزمالك إلى جانب الكونفدرالية وكأس مصر في ثلاث مناسبات سابقة.

يشار إلى أن أيمن حفني رحل عن الزمالك في الصيف قبل الماضي متجهاً إلى مصر المقاصة ثم المقاولون العرب، قبل أن يصبح لاعبا حرًا ويعود للأبيض مجدداً.