على مسئولية كابتن شطة .. كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن «عصام الحضرى» حارس منتخب مصر السابق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عبد المنعم حسين الشهير بـ شطة مدير اكاديميات النادي الأهلي ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد كواليس إسقاط الجنسية عن عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق.

قال شطة : إبان احتراف عصام الحضرى بصفوف فريق المريخ السوداني حصل على الجنسية السودانية.

أضاف: الحضرى عندما رحل عن صفوف المريخ السوداني تقرر اسقاط الجنسية السودانية عنه بعدما أكد للمسؤلين فى نادى المريخ أنه لا حاجه له بها.

لفت إلى أنه تم اسقاط الجنسية عن عصام الحضرى وقتذاك مع ١٥ لاعبا من جنسيات مختلفة سبق وأن حصلوا عليها خلال فترة مشاركتهم فى الدوري السوداني.

يذكر أن عصام الحضري بدأ رحلته مع المريخ موسم 2011 وقدم مستوي جيد فى جميع المباريات التى لعبها وفى بطولة سيكافا التى شارك فهيا المريخ فى تنزانيا أعلن الحضري لوسائل الإعلام بأنه سيغادر المريخ عقب انتهاء البطولة ولا يريد أن يبقي فى السودان وبعد انتهاء البطولة طار الحضري من دار السلام إلى القاهرة مباشرة، ورفض العودة مع الفريق للخرطوم مؤكدًا بأن علاقته مع المريخ قد انتهت ورفض كل الدعوات للعودة إلى الخرطوم التى عاد لها المريخ .