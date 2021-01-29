شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى بعد عودته للزمالك: شكرا الجمهور العظيم.. أنا فى بيتى ووسط عائلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الحاوى أيمن حفنى، لاعب نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى بيته مرة أخرى، مقدما الشكر لجماهير الزمالك التى ساندته ودعمته، وأيضا قائد الفريق شيكابالا وإدارة النادى وأشرف قاسم وعبد الحليم على.

وكتب حفنى، عبر حسابه على إنستجرام، "شكرًا لكل من ساعدنى على تحقيق أمنيتى، أشكر قائد الفريق شيكابالا، كابتن عبد الحليم على، كابتن أشرف قاسم، إدارة النادى الموقرة، وقبل كل هذا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة، الآن أصبحت ببيتى وسط عائلتى الكبيرة، رسميًا أصبحت لاعبًا بنادى الزمالك".



أيمن حفنى

ووقع أيمن حفنى، لاعب الزمالك السابق، رسميًا على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 6 أشهر تبدأ من الميركاتو الشتوى الحالى وتنتهى بنهاية الموسم، لتحقيق أمنيته ورغبته فى الاعتزال داخل صفوف الزمالك.

واشترط مسئولو الزمالك على أيمن حفنى عدم المطالبة بالمشاركة مع فريق الزمالك طوال فترة قيده، على أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء تلك الفترة.

وكان أيمن حفني نشر بيان على صفحته جاء كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".