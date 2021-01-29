شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس مرمى الأهلى قبل مونديال الأندية: جاهز للتحدى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى، عن سعادته بالمشاركة مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل، مؤكدا أنه تحدٍ جديد بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر يانكون، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من خلال جلسة التصوير الرسمية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين قبل السفر للدوحة، وعلق قائلا، "جاهز للتحدى الجديد".





وغادرت منذ قليل، اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

الأهلى اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادى، ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق وحقق الأهلى الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير فى نسخة البطولة التى تقام خلال ‏فبراير المقبل فى قطر.‏