شكرا لقرائتكم خبر عن "على الحلوة والمرة معاه.. والقاضية ممكن" أبرز لافتات الترحيب بالأهلي فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر رابطة مشجعى الأهلى في قطر لاستقبال حافل للبعثة الحمراء لدى وصولها اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، والتى يستهلها بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل.

وتجهز جماهير الأهلى لاستقبال حافل من خلال البروفات التى كانت تعكف على تنظيمها فى الأيام الماضية بإحدى القاعات الخاصة بقطر، بخلاف سباق جماهير الأهلى على شراء المقاعد المخصصة للأهلى فى مباراة الدحيل القطرى.

وتعكف جماهير الأهلى على رفع عدد من اللافتات لدى استقبال الأهلى والاستعانة بالعبارات الخاصة بالجماهير الحمراء، مثل "على الجلوة والمرة معاه"، "القاضية ممكن"، "ahly in our blood"، "جمهوره ده حماه"، "أعظم نادى فى الكون".

ووافقت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية على حضور 30% من السعة المخصصة لمدرجات الملاعب التى تستضيف مباريات كأس العالم للأندية، بسبب تفشى فيروس كورونا، وهو ما يمنع من السماح بحضور السعة الكاملة للملاعب المخصصة لاستضافة مباريات المونديال.

ويتسلح فريق الأهلى بدعم ومؤازرة جماهيره المتواجدة بقطر، والتى تنتظر مشاركته فى كأس العالم للأندية بفارغ الصبر، من أجل تحفيزه والشد من أزره على تقديم أفضل مستوى فنى خلال مشاركته فى مونديال الأندية والتى يستهلها بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل.

ويعول الجهاز الفنى للأهلى على الجماهير الحمراء المتواجدة فى قطر من أجل حضور مباراة الدحيل ومؤازرة الفريق الأحمر فى ظهوره للمرة السادسة بمونديال الأندية بعد غياب 7 سنوات، لاسيما أنها ستكون دافع كبير للاعبين على تقديم أفضل مستوى والمنافسة على الصعود لنصف نهائى مونديال الأندية.