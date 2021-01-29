شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باسم مرسى مع الإنتاج الحربى قبل صراع الزمالك والإسماعيلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربى، ضمن قائمة المرشحين للعودة لنادى الزمالك لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لجالطة سراى التركى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما يرغب مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع باسم مرسى لدعم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم الحالى.

باسم مرسي شارك مع الإنتاج الحربي الموسم الحالي فى 7 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وشارك باسم مرسي مع الإنتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 3 لزملائه بالفريق.

ولد باسم فى الأول من يناير عام 1992 بمدينة طنطا محافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بتروجيت، وفي موسم 2013/2014 انتقل إلى نادى الإنتاج الحربي، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك موسم 2014/2015 فى عقد يستمر لمدة ثلاث مواسم وتألق بشدة مع نادي الزمالك.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.

سجل باسم مرسى مع الزمالك 29 هدفاً بجميع البطولات، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف وأنضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً ، .وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى، حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هذا الموسم هدفين وصنع هدفين أخرين فى 7 مباريات.

من جهته أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الانتاج الحربى، أن ناديه لم يتلق أى عرض رسمى للتعاقد مع باسم مرسى، سواء من الزمالك أو الإسماعيلى، مؤكداً صعوبة التفريط فى اللاعب سوى بوجود بديل قوى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كل ما يثار فى وسائل الإعلام، وتحديداً على ألسنة الأندية الأخرى حول رغبتها فى ضم باسم مرسى، لا يمت للواقع بصلة، ولم تصلنا أى عروض رسمية حتى هذه اللحظة للتعاقد مع كابتن الفريق".

وأضاف رئيس الانتاج الحربى، "نحن فى موقف صعب بجدول الدوري ولن نوافق على رحيل أى لاعب وليس باسم مرسى فقط سوى بوجود بديل وبديل قوى وليس مجرد سد خانة حتى نستطيع تعديل وضعنا فى جدول المسابقة".