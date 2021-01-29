شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. العرب يسجلون 15 مشاركة بمونديال الأندية والأهلي صاحب نصيب الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها النادي الأهلي للمرة السادسة فى تاريخه، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار المارد الأحمر فى البطولة، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوي وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

الأندية العربية التى نالت شرف المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وصلت إلى 15 نادياً، هى: "الأهلى المصرى، الرجاء البيضاوى والمغرب التطوانى والوداد من المغرب، الترجى والنجم الساحلى من تونس، النصر واتحاد جدة والهلال من السعودية، والسد والدحيل من قطر، الوحدة والأهلى والعين من الإمارات، ووفاق سطيف الجزائرى".

"2" هو عدد مرات فوز الأندية العربية بالمركز الثانى والميدالية الفضية منذ انطلاق البطولة، الاولى كانت من نصيب الرجاء البيضاوى المغربى، بعدما خسر فى المباراة النهائية لنسخة 2013 من منافسات البطولة أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، بهدفين دون مقابل.

في حين كانت الميدالية الفضية الثانية من نصيب العين الاماراتي بعدما خسر في نهائيي نسخة 2018 أمام ريال مدريد الاسباني بنتيجة 1 – 4.

"2" هو عدد مرات فوز الأندية العربية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية، الميدالية الأولى كانت من نصيب النادى الأهلى عام 2006، بعدما تغلب على كلوب أمريكا المكسيكى 2/1 فى مباراة تحديد المركز الثالث، بينما كانت الميدالية الثانية من نصيب السد القطرى فى نسخة 2011، بعدما تغلب على كاشيوا ريسول اليابانى بركلات الترجيح.

"6" هو عدد مرات مشاركة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، ليكون أكثر الفريق العربية تواجداً بالبطولة، حيث شارك الفريق الأحمر فى نسخ 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، بالإضافة إلى النسخة المرتقبة.