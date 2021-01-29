شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينجح فى حل أزمة القيد ويتشاور مع مسئولى أسوان بشأن بوسكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى فى حل أزمة القيد الخاصة بناديه مع اتحاد الكرة ليقيد الثنائى محمد إبراهيم سوستة وأحمد صابر الوافدان الجدد للإنتاج فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما يتبقى قيد الثنائى التنزانى حميد ماو لاعب سموحة السابق، وأحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى، وفتح اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى خطوط اتصال مع اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان من أجل أنهاء أزمة بوسكا بعد تقدم زهرة الجنوب بشكوى للجبلاية يؤكد فيها توقيع بوسكا لأسوان قبل توقيعه للإنتاج.

ويرغب الانتاج فى انهاء قيد حميد ماو وبوسكا حتى يشاركا مع الفريق فى المباريات المقبلة، حيث يتواجد الثنائى محمد سوستة وأحمد صابر فى قائمة الانتاج لمواجهة المصرى البورسعيدى اليوم.

يواجه الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف على وادى دجلة بالجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا بالجولة التاسعة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.