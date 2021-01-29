شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا فى وصلة هزار مع آجاى بمناسبة عيد ميلاده: "يا عم اضحك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، فى وصلة هزار مع زميله النجم النيجيرى جونيور آجاى، خلال الاحتفالات بعيد ميلاد الأخير، التى أقامها النادى، اليوم الجمعة، قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.



ونشر كهربا، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، فيديو وهو يداعب زميله آجاى، ويطالبه بالضحك، وكتب فى تعليقه عليه: "عيد ميلاد سعيد يا أخويا"، كما دخل سعد سمير فى وصلة ضحك وهزار أيضًا مع النجم النيجيرى خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

ووصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، بعثة النادى الأهلى، استعدادا للسفر إلى قطر على متن طائرة خاصة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادى، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجى، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، العميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادى، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلى، جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادى، والدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، أمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق ونائبه أشرف عمر، حنان الزينى، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلى، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبى.





ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.