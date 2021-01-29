شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية.. الشناوى يوجه رسالة لجمهور الأهلى: جاهزون إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى، حارس عرين النادى الأهلى، على توجيه رسالة طمأنينة إلى جماهير النادى، قبل السفر إلى قطر، اليوم الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



الشناوى

ونشر الشناوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوره الرسمية ببدلة كأس العالم للأندية، وعلق عليها: "جاهزين إن شاء الله"، وذلك عبر هاشتاج #يلا_يا_اهلى.



الشناوى

وخطفت صور نجوم النادى الأهلى ببدلة كأس العالم للأندية الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها صورة محمد مجدى قفشة الأنظار والذى ظهر فى وصلة ضحك مع زملائه، بينما حرص الحاوى وليد سليمان على ارتداء نظارة، فيما ظهر عمرو السولية بشياكة خطفت الأضواء.

وتطير بعثة الأهلى إلى قطر فى الرابعة عصر اليوم الجمعة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة، ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادي، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.