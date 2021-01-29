شكرا لقرائتكم خبر عن عدى حدود العالمية.. جمهور الأهلي يدعم الفريق بـ7 تريندات قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الدعم يلقاها لاعبو النادي الأهلى خلال توجههم إلى قطر، اليوم الجمعة، للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث يشارك المارد الأحمر في البطولة الدولية وهو بطل الثلاثية التاريخية فى الموسم الماضي أبرزها التتويج بدورى أبطال أفريقيا، وأيضا فى جعبته 31 مباراة دون هزيمة على مستوى كل البطولات، من بينها 22 فى الدورى، ويطمح الأهلى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

واحتشد جماهير القلعة الحمراء ومحبو الكرة المصرية خلف المارد الأحمر بتفعيل الكثير من الهاشتاجات الداعمة لنجوم الأهلى والإعجاب بظهور اللاعبين والجهاز الفني بالزى الرسمى قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية، والتى يبدأها بمواجهة نادي الدحيل القطري الخميس المقبل.



تعليقات الهاشتاج



هاشتاج كاس العالم للاندية

وتصدرت 7 هاشتاجات مؤيدة للنادي الأهلي، ترند "تويتر" في مصر، خلال الساعات الماضية، ولاقت تفاعلات كبيرة من جماهير القلعة الحمراء الذى عبروا عن دعمهم للفريق وتمنوا تحقيق نتائج ايجابية في كأس العالم للأندية، والهاشتاجات المتصدرة هي: "كاس العالم للأندية، الأهلي في المونديال، كاس العالم، يلا يا اهلي، الصورة الرسمية، حدود العالمية، عدي حدود افريقيا".



دعم الجمهور



هاشتاج يلا يا اهلى

وسيطرت صور لاعبي الأهلي بالزي الرسمى أثناء التوجه إلى قطر على تعليقات رواد السوشيال ميديا، وقال مغرد على إطلالة اللاعبين، "انا اسمي بيرعب أى دولة، أخصامي مني مرعوبين"، ومغرد ثاني يعبر عن فخره: "إحساس أن فريقك مسافر الدوحة يلعب كأس العالم للأندية ده جميل أوى".



تفاعل مع اللاعبين



هاشتاج عدو حدود العالمية

ونشر مغرد صور اللاعبين الجديدة، وعلق قائلا، "الأبطال على أتم استعداد إلى كأس العالم للأندية"، ومغرد آخر، "نمبر وان فى أفريقيا جاهز للمونديال"، وتفاعل آخر قائلا، "أبطال الثلاثية عدوا حدود العالمية"، وعلق آخر على إطلالة اللاعبين: " اى العظمة اللي ظهرت عل الصبح واحنا نايمين دي.. ابطال الجمهورية عدو حدود العالمية".



دعم القلعة الحمراء



هاشتاج الاهلى فى المونديال

وتفاعل مغرد مع الصور: " الصوره الرسميه للاهلى حاجه عظمه ..فخورين اننا اهلاويه والله"، وشجع تعليق اخر ابطال الاهلى: " الأبطال إلي كأس العالم للأندية"، وآخر: " جامدين ومافيش الا إحنا حلوين ومافيش الأحلي".



احد المشجعين يتفاعل مع اطلالة الاهلى



هاشتاج الاهلى

وعبر مغرد أخير عن عشقه للاهلى خلال استعداده لكأس العالم بالفخر بتاريخ الاهلى، قائلا: " انا الاهلي اللي كان والحاضر.. انا الاسم اللي هز جبال.. من الاول لحد الاخر.. هيفضل مصنع الأبطال.. انا قد الحياة وتحدي.. ولسه عند قوه وعندي.. اعدي الف سد وأعدي.. اقوم واطلع واهد جبال.. انا الاسم اللي لف الدنيا.. وماضي تشرت فى اليابان.. بطل عدي حدود افريقيا".

ويدخل المارد الأحمر، بطل الثلاثية التاريخية بالموسم الماضى، مباريات المونديال وفى جعبته 31 مباراة دون هزيمة على مستوى كل البطولات، من بينها 22 مباراة فى الدورى، ويطمح الأهلى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام بطل قطر.