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بن شرقى وساسى ورمضان صبحى يهنئون مصطفى محمد: إن شاء الله تكسر الدنيا

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القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، صديقه وزميله مصطفى محمد، الذى وقع أمس عقود احترافه فى نادى جالاطا سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، متمنيا له التوفيق والنجاح فى خطوته الجديدة.

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ونشر بن شرقى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته بمصطفى وأتبعها قائلا، "مبروك يا حبيبى، إن شاء الله تكسر الدنيا"، وهنأته أيضا النجم التونسى فرجانى ساسى، متمنيا له حظا سعيدا فى رحلته الاحترافية.

 

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كما هنأ رمضان صبحى، جناح نادى بيراميدز، زميله فى المنتخب الأوليمبى، مصطفى محمد بالاحتراف، ونشر صورة معه أيضا عبر ستورى حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "ألف مبروك يا حبيبى".

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وأعلنت إدارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، وفى حال رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ، فمن حق الأبيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر بعد هذا التاريخ.

وأكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن مصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى جالاطا سراى التركى، ولم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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