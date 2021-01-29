شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللحظات الأخيرة لنجوم الأهلى بمطار القاهرة قبل السفر للمشاركة بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك فيديو للحظات الأخيرة للفريق بمطار القاهرة قبل السفر للدوحة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وظهر الثنائى سعد سمير ومجدى قفشة مشغولين بالهاتف المحمول، فيما تفرغ ياسر إبراهيم لتغيير حذائه قبل استقلال الطائرة، فيما دار حوار بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، فيما جلس الثلاثى الأجنبى أجايى ووالتر بواليا وأليو ديانج مع بعضهم البعض.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادى، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجى، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادى، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلى، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادى، ‏والدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزينى، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلى، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اصطحاب جميع لاعبى الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التى تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.