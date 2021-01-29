شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية سائق مصرى تحول لمصدر بهجة لمنتخب السويد فى احتفالاته بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كثيرة تلقتها الدولة المصرية على التنظيم الجيد لبطولة العالم لكرة، وبالتأكيد كان للجميع دور فى خروج البطولة بهذا الشكل الجيد، على سبيل المثال، احتفل منتخب السويد لكرة اليد بسائق الأتوبيس المصرى الذى تولى جميع تنقلاتهم فى مصر.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السويد على "فيس بوك" فيديو للسائق هشام عباس، أثناء مصافحته اللاعبين واحتفاله معهم بالفوز فى إحدى مباريات البطولة المقامة بمصر حاليا.



السائق

وكتب الحساب، "ليس فقط أفضل وأسعد سائق أتوبيس فى القاهرة، هشام أيضا هو الداعم الأكثر التزاما وداعم لنا فى المكان".

وظهرت علامات الفرح والسعادة على وجه السائق وهو يصافح اللاعبين ويصفق مثنيا على أداء اللاعبين قبل صعودهم على متن الأتوبيس".



السائق ولاعب منتخب السويد

وتفاعل السويديون مع الفيديو، وتلقى السائق إشادات واسعة، واعتبره الكثيرون خير سفير لبلاده، وتولى السائق هشام مهمة نقل بعثة المنتخب السويدي منذ وصوله إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري.

ويواجه فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة منتخب فرنسا لكرة اليد نظيره السويد فى إطار نصف نهائى بطولة العالم مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، بينما يلتقى منتخب إسبانيا نظيره الدنماركى فى التاسعة والنصف مساء فى نفس الدور، فيما يقام الدور النهائى ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد المقبل وخسر منتخب مصر بشرف أمام الدنمارك بضربات الجزاء فى دور ربع النهائى.