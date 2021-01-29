شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوجه الشكر للاعبي الزمالك.. وتقسيمة قوية للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تحية اللاعبين على هامش المران اليوم، في حضور معاونيه وعبد الحليم علي مدير الكرة، وأكد المدرب خلال اجتماعه باللاعبين، أنه سعيد بالأداء، والفوز المستحق بالأمس، على الفريق الفيومى بنتيجة 4 / 1.

وواصل باتشيكو حديثه أنه يثق أن الجميع وسيعمل على مواصلة العمل الجاد، وتحقيق الهدف المطلوب في كل وقت وهو الفوز وتصدر جدول الدورى.

وقامت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بمران اليوم، وهم البدلاء والمستبعدون من مباراة الأمس أمام مصر المقاصة بأداء حصة فنية، تم التركيز خلالها على بعض الجمل التكتيكية الخاصة، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام في حضور باتشيكو على توجيه بعض التعليمات، وتصحيح بعض الأمور الفنية الخاصة.

أعقب ذلك تقسيمة قوية في جزء صغير لهذه المجموعة، حيث ظهروا بشكل قوي وأظهروغ استعدادا كاملا للفترة المقبلة، وتلقوا إشادة قوية من جميع أفراد الجهاز الفني على هذا المستوى والجاهزية.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.