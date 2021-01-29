شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يوافق على إعارة بدر موسى لغزل المحلة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، على إعارة الفلسطينى بدر موسى لاعب فريقه لصفوف غزل المحلة لنهاية الموسم، ووقع اللاعب على العقد قبل الاستعداد لخوض أول مران مع الفلاحين، ويعد بدر موسى ثالث لاعب فلسطينى يتواجد فى الدورى المصرى الممتاز بداية من الموسم الجديد، حيث يتواجد كل من محمود وادى فى صفوف نادى بيراميدز، ومحمد صالح فى صفوف نادى المصرى البورسعيدى.

وأغلقت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى باب الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع أربع صفقات هم "محمد إبراهيم سوستة" لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، و"أحمد بوسكا" حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته، بجانب استعارة "أحمد صابر" مدافع إنبى لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع التنزانى "حميد ماو" لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ويواجه الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف على وادى دجلة بالجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا بالجولة التاسعة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 19، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.